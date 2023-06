Wanessa Camargo reúne a família para comemorar aniversário do caçula em festão

Wanessa Camargo organizou uma festa para lá de luxuosa para comemorar o aniversário do filho caçula, João Francisco, fruto do relacionamento que teve com Marcus Buaiz. O pequeno completa 9 anos e a mãe coruja fez questão de pensar em cada detalhe — recebendo a família, inclusive a mãe Zilu, além do namorado Dado Dolabella com a filha.