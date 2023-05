MC Cabelinho vive em mansão e compartilha raras fotos: Bella está sempre com ele

Nos posts do seu perfil no Instagram, é possível ver que a casa luxuosa tem um ambiente aberto e iluminação sob medida. Destaque para a sala de TV, com um sofá branco e aconchegante para momentos de descontração. Nas fotos, é ali que aparece a namorada do funkeiro, a atriz Bella Campos, que contracena com ele na novela “Vai na Fé”.