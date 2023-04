Rafael Zulu celebra mudança da família para novo lar: cobertura do ator é gigante

Após mais de um ano de espera, o ator Rafael Zulu surgiu bem emocionado nas redes sociais para avisar que, finalmente, se mudou com a família para um novo apartamento. Nos últimos tempos, ele vinha mostrando detalhes da reforma no local - e, em registros nos quais aparece com o filho e a noiva, Aline Becker, ele comemorou o momento.