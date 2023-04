Cobertura de Flávia Alessandra e Otaviano tem piscina e área verde linda: fotos são incríveis

A varanda do apartamento duplex em que Flávia Alessandra divide com o marido, Otaviano Costa, e as filhas Giulia, de 23 anos e Olivia de 12 anos, tem uma decoração bem alegre e funcional. Além de uma cerca de vidro, ornamentada com diversas plantas, o espaço conta ainda com uma piscina e também um espaço de lazer para a família.