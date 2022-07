Filho de Marília Mendonça faz primeira aparição em show de Murilo Huff ao lado da avó

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, levou o pequeno Léo, de apenas dois aninhos, para assistir ao primeiro show do pai, Murilo Huff, pessoalmente. A apresentação aconteceu no Festival Luan City, em Goiânia, onde o herdeiro roubou a cena, posando ao lado do cantor todo sorridente ao subir no palco. Confira alguns registros!