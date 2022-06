Maraisa se emociona com homenagem no "The Voice Kids": "Última música com a Marília"

Maraisa não conseguiu conter a emoção no último dia de Batalhas do "The Voice Kids", que ocorreu no último domingo (19). Quando o trio Laís Paixão, Maria Laura e Vitória Heck interpretou a música "Presepada", da técnica do reality com Marília Mendonça, a sertaneja não segurou as lágrimas ao relembrar a parceria com a melhor amiga, que morreu em um acidente de avião em novembro de 2021. Confira abaixo!