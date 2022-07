Homenagens de Maraisa e Murilo Huff para Marília Mendonça emocionam: "Céu em festa"

"Quando se tem uma amizade verdadeira, nossas demonstrações de afeto se tornam muito naturais. É espontâneo que aconteçam em vida, e nós buscamos isso. Hoje, depois de todas as circunstâncias que vivenciamos com a perda da Marília, todos nós que dividimos com ela um pouquinho de nossos momentos, podemos provar essa amizade e esse amor através do cuidado com sua obra, dando continuidade àquilo que ela sonhou", escreveu.