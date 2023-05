Julio Rocha mostra rostinho da filha, Sarah: "Princesa de quem somos humildes súditos"

Antes Benedita, Sarah aparece serena com os pais enquanto eles se declaram. “Conheçam a mais nova influencer da casa. Nossa princesa Sarah, de quem somos humildes súditos e servos. A nova patroinha da casa tá fazendo suar eu, a patroa e as crianças. É como se fosse a versão live action do Poderoso Chefinho e estamos nos esforçando para virar funcionário do mês”, escreveu ele.