Ex de Mabel Calzolari sobre criar filho após morte dela: "Sinto que estou fazendo um ótimo trabalho"

Devido a uma doença chamada aracnoidite adesiva, desencadeada, no caso da atriz, pela anestesia usada durante uma cesariana, Mabel Calzolari morreu em junho de 2021 aos 21 anos de idade. Na época, o filho dela com o então namorado, João Fernandes, tinha pouco mais de um ano – e agora, com três, ele é criado pelo pai com a ajuda da avó paterna e da atual namorada de João.