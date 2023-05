Filha de Ivete rouba a cena no palco com a mãe em show: "Essa mulher produz carisma no útero"

De passagem por Lisboa, em Portugal, no próprio aniversário de 51 anos, Ivete Sangalo recebeu uma convidada especial no palco recentemente. Na ocasião, Marina, uma das filhas gêmeas fruto de seu relacionamento com o nutricionista Daniel Cady, fez uma participação no show, mostrando que, mesmo com 5 anos, já leva jeito para os holofotes.