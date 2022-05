José Loreto mostra folga de atores no Pantanal: piscina de plástico e até banho de mangueira

Nem só de trabalho é feita a vida dos atores hospedados no Pantanal para as gravações da novela das 21h da Globo: o elenco também consegue curtir os dias de folga nas belas paisagens do Mato Grosso do Sul e se divertir com os colegas de cena. Foi o que mostrou José Loreto, o intérprete de Tadeu no folhetim, em publicações nas redes sociais. Confira abaixo!