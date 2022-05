Pai pela 1ª vez aos 17 anos, Leandro Lima fala sobre a chegada do 2º filho: "Agora é diferente"

Destaque em "Pantanal" como o peão Levi, Leandro Lima se prepara para mais um grande marco em sua vida: sua noiva, a modelo Flávia Lucini, está à espera de Toni — primeiro filho do casal. A paternidade, no entanto, não é novidade na vida do ator. Isso porque ele já é pai de uma mulher de 21 anos, a modelo Giulia Lins.

Em entrevista ao Zappeando, o ator comentou sobre a expectativa da chegada do novo herdeiro e também comentou sobre ser pai em outro momento da sua vida. Saiba mais abaixo!

Leandro Lima se prepara para a chegada do caçula



Pouco mais de duas décadas depois, aos 40 anos, Leandro Lima se prepara para uma nova experiência de paternidade — agora mais maduro e focado em buscar todo o conhecimento possível para criar Toni ao lado de Flávia, de quem é noivo desde 2015.

O ator foi pai pela primeira vez aos 17 anos, quando estava em um relacionamento com a jornalista Daniela Lins. Os dois são pais de Giulia, que hoje tem 21 anos e é modelo.

"Tive minha primeira filha com 17 anos e agora é totalmente diferente. Tenho mais informação à disposição, e mais interesse em buscar educação e informação sobre paternidade. Além disso, essa é uma chance de colocar no mundo um ser humano e um carinha legal", disse Leandro em entrevista ao Zappeando.

Durante o papo, o ator comentou que quer criar o filho para ser uma pessoa boa — e que não tenha nada de parecido com os costumes de seu personagem de "Pantanal", que é machista e minimiza as mulheres.

"Quero que o Toni seja um cara que respeite todas as pessoas, que tenha empatia e que procure conviver com as pessoas com muito amor", afirmou o artista.

Leandro ainda vê a chegada do seu novo herdeiro como uma segunda oportunidade para consertar possíveis erros do passado, que hoje se ressaltam ao seus olhos.

"Isso é algo que que me move muito, focar nas coisas que deixei de fazer ou fiz errado com a Giulia, que hoje tenho consciência. Ou até mesmo nas coisas que aconteceram na minha educação que precisam ser revistas. É uma nova chance, para repensar. Quando um filho vem, você acaba se questionando mais. A gente só cresce e evolui quando se questiona, porque fazer isso dói", ressaltou o ator.