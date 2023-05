Filho de Rita Lee recorda últimos anos com a mãe: "Perdi a conta de quantas vezes falei que a amava"

“Foram rotinas novas e situações difíceis que nenhum filho sonha em viver com sua mãe. Mas também vivi momentos especiais. Um dos que guardarei no meu coração para sempre foi quando, toda noite, colocava minha mãe para dormir. A dinâmica era sempre a mesma: todos íamos juntos para o quarto dela esperávamos enquanto ela colocava pijama, escovava os dentes, tomava seus remédios e deitava na cama. Meus pais faziam uma oração e no final eu ficava sozinho com ela no quarto, deitados na cama olhando para o teto todo cheio de estrelinhas que brilhavam no escuro”, disse ele, recordando também o amor que sempre declarou e seguira declarando à mãe.