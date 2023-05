Filhos de Rita Lee agradecem o carinho dos fãs: aplaudiram quem foi prestar últimas homenagens

Os três filhos de Rita Lee agradeceram pessoalmente e aplaudiram todos os fãs após o velório da eterna Rainha do Rock brasileiro, que aconteceu nesta quarta-feira (10) no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo. Antônio Lee, Beto Lee e João Lee foram vistos bem emocionados diante do momento de forte comoção nacional. Confira!