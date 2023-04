História de perda de peso de Andre Marques não foi simples: chegou a fugir do hospital antes da bariátrica

Mas o apresentador estava com tanto medo que chegou a elaborar uma fuga do hospital. “Fiquei amigo da enfermeira e estava achando que ia acontecer alguma coisa comigo. Eu falei para ela: ‘Posso descer para fumar um cigarro? Acho que não vou voltar dessa cirurgia’. Entrei em um táxi e fugi do hospital”, confessou o famoso, completando que só voltou no dia seguinte, depois de refletir muito sobre o assunto.