Galã da web, Baco Exu do Blues levou 25 anos para se ver como um homem bonito

Dono do quinto álbum mais escutado no Spotify em 2022, o "Quantas Vezes Você já Foi Amado?", o rapper Baco Exu do Blues também é famoso por sua aparência. Nas redes sociais, ele tem uma legião de internautas que babam em sua beleza - mas ele nem sempre concordou com estes elogios, e deu uma declaração surpreendente sobre o tema.