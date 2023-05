Ana Castela pensava em ser médica, mas largou os estudos pela música: sucesso mudou sua vida

Ana Castela nasceu em Amambai, no Mato Grosso do Sul, e foi criada na cidade vizinha Sete Quedas, na fronteira com o Paraguai. Vivendo em uma fazenda com a família, a cantora aprendeu desde cedo a realizar tarefas do campo, a andar de cavalo e até a pilotar trator. A música, portanto, não parecia estar nos planos da jovem.