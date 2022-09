Filho de Nivea Stelmann e Mário Frias completou 18 anos: Miguel mora em Orlando com a família

Da união de Nivea Stelmann e Mário Frias, que foram casados entre 2003 e 2005, nasceu Miguel Stelmann. O herdeiro do ex-casal atingiu a maioridade em 12 de setembro e encheu os pais famosos de orgulho. O garoto mora em Orlando, com a mãe desde 2017, mas mantém contato frequente com o ator, com quem tem uma ótima relação. Veja fotos atuais!