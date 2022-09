Filho de Marisa Orth surge em fotos raras ao lado da atriz e surpreende aos 23 anos

Marisa Orth surpreendeu ao posar ao lado do filho, João Orth, fruto do casamento com o ex-marido Evandro Pereira. O herdeiro já completou 23 anos e foi a companhia da mãe em um leilão beneficente que contou com a presença de outros famosos, como Caetano Veloso, que aparece nos registros. Confira!