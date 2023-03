Filha de Chris Martin e Gwyneth Paltrow não queria fama: "proibiu" pai de ir ao seu trabalho

Extremamente discreta, a filha do vocalista do Coldplay, Chris Martin, com a atriz Gwyneth Paltrow, seguiu um caminho diferente dos pais desde bem novinha. Em entrevista ao “The Ellen DeGeneres Show”, por exemplo, o cantor afirmou que Apple não queria que soubessem de quem é filha - e, com 15 anos na época, ficou muito irritada conforme o pai apareceu em seu trabalho sem avisar.