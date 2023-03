Discreta, filha de Ana Maria é bem diferente da mãe: leva vida simples no campo

Bastante discreta e avessa aos holofotes, Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, leva uma vida totalmente diferente da mãe, já acostumada com a mídia, com o glamour e com o dia a dia agitado da televisão. Veja detalhes da vida de Mariana, que mora no campo, longe do agito da cidade grande, e tem vários filhos: