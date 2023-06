Eliezer rebate críticas após falar que pede licença à filha, Lua, na hora de dar banho

Usando o Instagram, o influencer Eliezer compartilhou com seguidores recentemente uma “técnica” que usa na hora de dar banho, trocar as fraldas ou limpar a filha, Lua, fruto de seu relacionamento com Viih Tube. Nos momentos em que precisa ver ou tocar as partes íntimas da filha, ele pede licença - e, diante disso, foi criticado.