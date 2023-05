Eliezer detalha rotina noturna da filha com Viih Tube: casal tem "tática" para fazer Lua dormir

Usando o Instagram, o ex-BBB Eliezer falou sobre como ele e a esposa, a influencer Viih Tube, têm feito a filha dos dois, Lua, dormir à noite. Lidando com cólicas frequentes da bebê, o casal está criando uma rotina para a pequena no período da noite - e, além de procurar deixar as luzes apagadas e fazer silêncio, eles têm ainda outra “técnica”.