Milla Jovovich tem 3 filhas lindas que são iguais a ela: a mais velha também é atriz

As redes sociais da atriz de 46 anos estão repletas de fotos em família. Recentemente, ela comemorou publicamente o aniversário de 2 anos da caçula, Osian. “É irreal como o tempo está passando rápido e como não poderíamos imaginar nossa vida sem ela”, escreveu. “Estou simplesmente impressionada com a forma como as meninas mais velhas se destacam em seus papéis como irmãs mais velhas. Elas são tão carinhosas e amorosas, isso me deixa tão orgulhosa quando as vejo juntas”, completou no post.