Manoel Soares tem passado difícil e história de superação: fugiu de casa com a mãe e mais

“Ela distribuiu nossas roupas em sacolas de supermercado. São muitas sacolas e umas 40 mulheres da comunidade saíram andando com elas como se estivessem indo ao mercado. Minha mãe saiu com a gente só com a roupa do corpo, como se fosse para um congresso evangélico. Todas essas mulheres se encontraram com minha mãe na rodoviária”, contou o jornalista em entrevista à revista "Trip".