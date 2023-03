Susana Vieira encarou muitos obstáculos sem nunca perder a alegria de viver: leucemia e mais

Em agosto de 2022, Susana Vieira revelou que pretende lançar uma autobiografia e, em entrevista ao site "Gshow", aproveitou para fazer um balaço de sua vida. "Quase tudo foi bom: as viagens, as novelas, as peças de teatro, as relações que eu fiz, os amores que eu tive, os cachorros, as casas que eu me mudei, os textos que eu li", comentou a famosa, concluindo: “Minha vida é um conglomerado de coisas boas".