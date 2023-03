Com quem Dália termina em "Chocolate com Pimenta": personagem terá supresa no final

A personagem Dália, interpretada por Carla Daniel em “Chocolate com Pimenta”, vive recebendo insultos de Timóteo (Marcello Novaes) por estar “solteirona” e já “passada do ponto” para se casar. Para quem não se lembra, Dália vive no sítio de dona Carmem (Laura Cardoso), a avó da protagonista Aninha (Mariana Ximenes), depois de ter sido abandonada quando criança. Mas como Dália termina a novela? Relembre: