Clique quente de Iza e Yuri Lima "revolta" solteiros na web: até ele se surpreendeu

Usando o Instagram, a cantora Iza atiçou os seguidores recentemente com um clique na companhia do namorado, Yuri Lima. Após separar-se do ex-marido, Sérgio Santos, Iza se envolveu com Yuri e os dois levam um relacionamento discreto - mas, na rede, expuseram parte da intimidade e deixaram todos os solteiros “revoltados”.