Xanddy e a filha negam briga por sexualidade dela: "Jamais teria problema, pelo contrário"

“Tomem cuidado com o que vocês leem na internet, essas mentiras que ‘viram verdade’ a ponto das pessoas estarem vindo no meu perfil me ofender e falar coisas porque leram essa mentira e estão acreditando em um monte de bobagem. Inclusive misturaram com religião, com tudo. Por favor, tomem cuidado com isso. No meu perfil, no perfil da Carla, dos nossos filhos, tragam para a gente amor. A gente quer levar para vocês amor”, concluiu.