Camilla agora não é mais rainha consorte, e sim apenas rainha: o que muda na prática?

Seguindo a tradição da família real britânica, Camilla, esposa do rei Charles III, receberia o título de rainha consorte conforme ele fosse oficialmente coroado após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II. Após o evento, que aconteceu no último sábado (6), no entanto, Camilla passa a ser conhecida apenas como rainha Camilla – e, apesar da mudança não influenciar em nada na prática, é algo grande para os dois.