Semelhança entre princesa Charlotte e a avó, Diana, rouba a cena em coroação de Charles

Sob os olhos atentos do público, a princesa Charlotte foi um dos pontos que mais chamou a atenção durante a coroação de seu bisavô, Charles III. No evento, que aconteceu durante o último sábado (6), a filha do meio de Kate e William, duquesa e duque de Cambridge, surgiu junto dos irmãos, George e Louis – e, aos 8 anos, ela lembra bastante a avó, Diana.