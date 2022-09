Marquezine vendeu mansão no Rio de Janeiro para Michel Teló: detalhes do imóvel luxuoso

Bruna Marquezine vendeu a mansão que morava no Rio de Janeiro para Michel Teló morar com a família. Ao participar do podcast "Quem Pode, Pod", de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a famosa negou que o valor de R$ 15 milhões que saiu na mídia seja verdade, mas garantiu ter ficado "feliz da vida" com a venda. Confira detalhes do imóvel!