Bárbara Evans está grávida novamente 1 ano após dar à luz a 1ª filha: modelo espera gêmeos

Já nos Stories, ela afirmou que estava ansiosa para contar a notícia ao público, e que a gestação é fruto de mais um processo de fertilização in vitro (FIV). Segundo Bárbara, o início de 2023 foi marcado por duas tentativas frustradas: em uma, o corpo da modelo não estava com as características desejadas para a implantação dos embriões e, na segunda, o embrião não se fixou.