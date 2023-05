Claudia Raia revela que teve crises de pânico no fim da gestação: "Tive insônia, taquicardia"

Luca, terceiro filho de Claudia Raia, nasceu em 11 de fevereiro de 2023 e é fruto de seu relacionamento com o também ator Jarbas Homem de Mello. A gestação, muito desejada por eles, aconteceu após a atriz realizar a preparação de uma fertilização in vitro, e foi muito celebrada por todos devido à raridade do acontecimento.