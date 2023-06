Após reatar com MC Guimê, Lexa é chamada de "chifruda" e responde: "Nada me afeta"

Lexa virou assunto nas redes sociais ao rebater um comentário de internauta que a chamou de "chifruda" por ter reatado o casamento com MC Guimê depois da expulsão polêmica do cantor, acusado de importunação sexual, do BBB23. A alfinetada foi uma resposta a uma publicação em que a cantora comemora o sucesso dos shows no Brasil.