Thiaguinho faz homenagem para o aniversário de Fe Souza: até Carol Peixinho participou

O aniversário de Fernanda Souza continua tendo a mesma importância para Thiaguinho. Apesar de terem se separado, os dois mantém uma amizade firme, com direito a homenagem e ligação de vídeo para celebrarem juntos os 39 anos da atriz — Carol Peixinho, atual do cantor, também participou do momento e fez questão de desejar toda felicidade.