Como está o Ramsés de "Os Dez Mandamentos" hoje: Marone virou apresentador e criou empresa

De lá para cá, Sergio se dedicou à carreira de apresentador: em 2017, esteve à frente do “Dancing Brasil” e cobriu férias de César Filho no "Hoje em Dia". No ano seguinte, foi para o SBT comandar o reality gastronômico "Mestres da Sabotagem". Em 2021, estrelou o filme “Jesus Kid”, onde foi indicado ao prêmio de “Melhor Ator Nacional” pelo Festival Sesc Melhores Filmes.