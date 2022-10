Osmar Prado chorou ao se despedir do Velho do Rio no "Domingão": "Nunca poderia imaginar"

O "Domingão com Huck" levou ao ar a passagem de bastão entre "Pantanal" e "Travessia", reunindo protagonistas das duas novelas, entre eles Osmar Prado. Durante a participação no dominical, o ator se despediu oficialmente do Velho do Rio e caiu no choro, recebendo homenagens dos demais e relembrando a trajetória. Confira!