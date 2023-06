Suspeito de assassinato é encontrado 13 dias após "Linha Direta" abordar o caso

Treze dias após o caso do assassinato de Lorena Ferreira, de 2 anos de idade, ser divulgado no programa “Linha Direta” (Rede Globo), o caso teve uma reviravolta impactante. Foragido desde a época do crime, em 2022, John Lenon Menezes Maia, principal suspeito pela morte da menina, foi avistado e Manaus - e, agora, está preso junto da tia de Lorena, também supostamente envolvida no crime.