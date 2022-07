O que se sabe sobre o assassinato de Daniella Perez: série traz relatos inéditos sobre crime

Quem viveu nos anos 90 com certeza se lembra do crime que chocou o país: o caso da atriz Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez, que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Na época, Daniella tinha apenas 22 anos quando sofreu uma emboscada e foi morta com 18 facadas pelo seu par romântico na novela "De Corpo e Alma", o ator Guilherme de Pádua. Ele teve a ajuda da esposa, Paula Thomaz, que na época estava grávida do primeiro filho do casal.