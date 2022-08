SBT suspende gravações de "Casos de Família": programa sairá do ar após 18 anos

O SBT anunciou na última terça-feira (23) a suspensão das gravações do programa "Casos de Família", que estreou em 2004. A emissora manterá a atração apresentada por Christina Rocha no ar até 7 de setembro, mas posteriormente a substituirá por novelas. Saiba mais detalhes abaixo!

SBT tira "Casos de Família" do ar



Em comunicado enviado ao Zappeando, o SBT informou que, após 18 anos, a última edição do "Casos de Família" será em 7 de setembro, uma quarta-feira. A partir de então, o horário da grade será preenchido por novelas.

A nota ainda afirma que Christina Rocha continuará fazendo parte do time de contratados do canal e que existe a possibilidade da atração voltar ao ar em 2023 com "uma nova temporada e novas histórias". Confira o anúncio na íntegra:

"A assessoria de comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa 'Casos de Família' a partir desta semana. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com uma nova temporada e novas histórias. Vale lembrar que a apresentadora Christina Rocha permancerá contratada do SBT. No horário da atração, serão exibidas novelas. 'Casos de Família' ficará no a até 7 de setembro."



Baseado em um formato venezuelano de mesmo nome, a versão brasileira de "Casos de Família" estreou no SBT em 2004, apresentando conflitos interpessoais que acontecem diariamente entre familiares, vizinhos e até colegas de trabalho. Ao final dos relatos, os participantes eram aconselhados pela psicóloga Anahy D'Amico.

A atração foi apresentada por Regina Volpato de 2004 a 2009— após a saída da jornalista, Christina Rocha assumiu o comando.