O que a Record acaba de revelar sobre "A Fazenda 14": 6 participantes famosos e mais

Questionada se poderia se envolver com alguém na sede, Moranguinho deixou claro que "não liberou geral" e também não pensou no dinheiro. "Entrei por que eu queria viver essa experiência. Já tinha sido convidada, acabou que não fui, acho que é maturidade mesmo, dei uma pausa grande no meu trabalho para cuidar da minha filha, que hoje tem 7 anos, agora me sinto preparada para viver isso".