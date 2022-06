Anitta está em "A Fazenda"? Publicação de cantora foi apenas uma estratégia de marketing

Uma mulher de inúmeros talentos, Anitta está conseguindo cada vez mais conquistar o mundo com sua música, mas nem por isso deixa de focar em outros negócios. No final de maio, a artista espantou as redes sociais ao afirmar que havia aceitado um convite para "A Fazenda" - até a apresentadora do reality, Adriane Galisteu, demonstrou espanto.