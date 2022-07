Record cometeu erro no "Power Couple 6" e Adriane Galisteu gerou climão ao corrigir: vídeo

No meio do susto dos participantes que seguem na disputa, Galisteu seguiu: "Quando a gente estava mostrando a soma do placar da Karol e Mussunzinho, do Albert e Adryana, a bolinha rosa entrou no GC com o valor de 650, foi um erro nosso. O valor da bolinha era 300 pontos. A soma estava corretíssima, a gente não errou na soma não, mas a gente quer só deixar claro que colocamos errado no GC para ficar claro para vocês também".