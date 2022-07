Exposta pela produção, Karol tentou mentir para Galisteu e foi pega no pulo no "Power Couple"

O ator teria revelado que apostou R$ 30 mil em Karol e feito com que ficasse mais tempo no circuito por saber do valor que estava em risco. "Ao revelar ou confirmar, em especial durante uma prova de resistência, você tem uma vantagem, algo injusto com os outros casais. Você foi desclassificada da prova, não leva o valor apostado", advertiu Galisteu.