Cartolouco reclama de coceira, acusa produção e Hadson alfineta no "Power": "Não toma banho"

Diretamente do "Power Couple Brasil 6", Hadson Nery voltou a trocar farpas com Cartolouco, depois que o jornalista reclamou de coceira na cabeça e o clima entre os dois não anda dos melhores no reality. A produção, inclusive, já chegou a colocar "ninjas" da segurança para monitorar tretas generalizadas e alfinetadas entre os dois. Entenda o que rolou!