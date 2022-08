"Power Couple Brasil" teve agressão? VAR mostra o que rolou entre Brenda e Andreia

Uma acusação de agressão deu o que falar no "Power Couple Brasil" depois que Andreia Andrade acusou Brenda Paixão de empurrá-la durante o café da manhã, quando trocaram farpas, fazendo com que a Record expusesse os fatos na edição ao vivo, com um VAR que revelou o que realmente aconteceu entre as participantes. Entenda!