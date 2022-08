Participante do "Power Couple" foi acusada de ter informações privilegiadas: entenda o climão

Uma das participantes do "Power Couple Brasil 6" foi acusada de ter informações privilegiadas sobre o reality de casais da Record por trabalhar no ramo do lado de fora. Gabi Augusto, namorada do ex-jornalista da Globo, Lucas Strabko, o Cartolouco, se revoltou com as suposições e desabafou: "Me desmereceu como pessoa". Entenda!