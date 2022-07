Por que Karol e Mussunzinho sumiram das redes após o fim do "Power Couple": equipe explicou

Desde o fim do "Power Couple Brasil 6", na última quinta-feira (14), Karol e Mussunzinho, os vice-campeões da temporada, não retomaram o contato com os fãs nas redes sociais, deixando muita gente alarmada. Diante da repercussão do "sumiço" do casal, a equipe se pronunciou e explicou estar sofrendo com problemas técnicos. Entenda!