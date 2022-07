"Encontro" teve momentos constrangedores: Patrícia Poeta cometeu gafe e até largou Supla

O "Encontro" desta quarta-feira (6) foi marcado por momentos que repercutiram entre o público. Com Patrícia Poeta no comando, matinal gerou constrangimento com gafe da própria apresentadora, além de uma performance de Supla, do hit "Cavalo Preto", que embala "Pantanal", também ter virado motivo de piada. Confira o que rolou!